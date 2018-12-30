İstanbul'da sahte içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir eve düzenlenen baskında, kolilerce sahte içki, sahte etiketler, sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolleri, dolum tankı ve alkol dolu bidonlar ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'deki evinde sahte içki yaptığı öne sürülen H.O'yu takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelinin adresine baskın düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan H.O'nun evinde yapılan aramada, dağıtıma hazır halde kolilerce sahte içki, farklı markalarına ait sahte etiketler ile sahte TAPDK bandrolleri, yüzlerce litrelik dolum tankı ve alkol dolu bidonlar bulundu.

Ekipler, evde ürettiği sahte içkileri, kent genelindeki tekel bayiler ile eğlence merkezlerine satmayı planladığı ileri sürülen H.O. ile irtibatlı olduğu iddiasıyla 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.



