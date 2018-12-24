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İstanbul'da sahte içki operasyonu

Jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda ele geçirilen çok miktarda sahte içkiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:23
İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da sahte içki üretimi yapan ve satanlara yönelik iki ayrı operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, imal ettikleri sahte içkileri kentteki büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara satma hazırlığındaki kişilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi.

Sultangazi ve Eyüp'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, depolarda su damacanaları ile kumaş çuvallarının arasına gizlenmiş halde binlerce sahte içki şişesi, değişik markalara ait sahte şişe kapakları, kapak ambalajları, içki etiketleri, bandroller, doluma hazır boş içki şişeleri, 2 dolum tankı, çok miktarda sahte içki ve boş etil alkol bidonları ele geçirildi.

Operasyon düzenlenen adreslerdeki A.H. ve Z.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanırken, bazı şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:23
  1. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
  2. jandarma
  3. Sahte içki
  4. viski

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