İstanbul’da sağanak yağmur başladı

Meteorolojiden gelen fırtına ve sağanak yağış, İstanbul’da kendini gösterdi. Bir anda bastıran sağanak yağış ile birlikte sokaklardaki vatandaşlar, kendilerine sığınacak yer aradı.

Dün akşam saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Fırtına ve sağanak yağmur İstanbul’da kendisini göstermeye başladı. Saat 14:30’dan itibaren Beşiktaş civarında bir anda bastıran sağanak yağış, cadde ve sokaklardaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sağanak yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar, şemsiye yetmeyince kendilerine sığınacak yer aradılar. Dolmabahçe’de yağmurdan kaçarak taksilere binmek isteyen vatandaşları ise taksiciler yüksek fiyat söyleyerek geri çevirdi.