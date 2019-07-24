İstanbul’da sağanak yağış etkisini gösteriyor İstanbul’da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.

İstanbul’da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.

İstanbul Boğazı çevrelerinde aniden bastıran yağış, Anadolu yakasında da etkili oldu. Bağdat Caddesi’nde sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Dışarı hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti.

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