İstanbul’da sağanak yağış etkisini gösteriyor
İstanbul’da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01
İstanbul’da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.
İstanbul Boğazı çevrelerinde aniden bastıran yağış, Anadolu yakasında da etkili oldu. Bağdat Caddesi’nde sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Dışarı hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti.
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