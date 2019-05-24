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İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da sabah saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış etkili oluyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 06:17
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da sabah saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış etkili oluyor.


İstanbul’da sabahın erken saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul’da sabahın erken saatlerinde sağanak yağış başladı. Avrupa yakasında etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 06:17
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