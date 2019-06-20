İstanbul'da sağanak Beykoz'da meydana gelen su baskınında araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sağanak sonucu Beykoz'da su baskını meydana geldi. Anadolu Hisarı Mahallesi Göztepe Sokak'ta aniden bastıran yağış sonucu yaklaşık 2 metre derinliğinde su birikintisi oluştu. Aniden yükselen suyun içinde kalan 34 BAN 52 plakalı minibüste bulunan 4 kişi, araçta mahsur kaldı. Minibüsün üstüne çıkanlar çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince kurtarıldı. Minibüs, olay yerine gelen iş makinesiyle suyun içinden çıkarılırken, sokakta biriken su belediye ekiplerince tahliye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.