0553 313 94 23

İstanbul'da narkotik operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 08:19
İstanbul'da narkotik operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskın

Sokak torbacılarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

40 adreste 40 gözaltı

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 40 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz'da uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 40 adrese baskın yapıldı.

Yatağın altındaki kavanozda bulundu

Operasyon Kapsamında Beykoz Tokatköy Mahallesi’nde bir eve baskın düzenleyen ekipler, hassas burunlu narkotik köpeği “Kara’nın” araması sonucunda yatağın altında kavanozun içerisine gizlenmiş çok miktarda “skunk” diye tabir edilen ot esrar ve ekstazi hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, maddeleri ise el konuldu. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 08:19
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. Emniyet
  4. narkotik
  5. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  6. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli
    1. Çanakkale’de ada seferlerine fırtına..
    2. Ağrılı öğrenciler Fizy Liseler Arası..
    3. Vezirköprü’de 98. yıl heyecanı
    4. Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
    5. ABD tarihinin en büyük skandallarından..
    6. Dikili satış eğitimi
    7. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    8. GÜNDEM / 13 Mart 2019
    9. AK Partili Yılmaz: Cumhuriyet..
    10. Bir ülke daha 737 Max 8'leri yasakladı
    11. Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın..
    12. Bakan yardımcısı Nebati, Ceylanpınar’da
    13. İzmir’de DEAŞ şüphelisi 8 kişi yakalandı
    14. Gürsel Tekin ile Müjdat Gezen'in..
    15. Yurtta hava durumu
    16. Zafer Çika kimdir nereli ve kaç..
    17. Kontrolden çıkan kamyon eve girdi
    18. Mansur Yavaş’tan bir skandal daha
    19. Başkent’te DEAŞ’a operasyon: 14 gözaltı
    20. Dolar kaç para, dolar fiyatı, dolar..
    21. Kara yollarında durum
    22. İstanbul'da şafak vakti 40 adrese..
    23. Brexit nedir? Brexit anlaşması, brexit..
    24. Boeing kararı radara böyle yansıdı
    25. "Maarif Okulları dünyaya değer katan..
    26. İstanbul’da şafak operasyonu: 40 gözaltı
    27. 13.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    28. Beşiktaş’ta feci kaza: 1 ölü
    29. ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    30. Koç'ta laf çok icraat yok! 8 ayda 3..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?