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İstanbul'da şafak operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

18 Ocak 2019 Cuma 07:56
İstanbul'da şafak operasyonu! Gözaltılar var

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon kapsamında Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 126. Sokak’ta bir adrese yapılan baskında bir şüpheli gözaltına alındı, adreste bir süre arama gerçekleştirildi. 

Kentin bazı ilçelerinde gözaltına alınan şüpheliler, HasekiEğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 07:56
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