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İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. TEM Hasdal yanyolda biriken yağmur suları nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Su birikintisi den geçmeye çalışan bazı araçlar arıza yaptı. Olay yerine gele İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyot

İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 08:09
İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. TEM Hasdal yanyolda biriken yağmur suları nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Su birikintisi den geçmeye çalışan bazı araçlar arıza yaptı. Olay yerine gele İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyot

İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. TEM Hasdal yanyolda biriken yağmur suları nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Su birikintisi den geçmeye çalışan bazı araçlar arıza yaptı. Olay yerine gele İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyot

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 08:09
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