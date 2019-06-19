İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. TEM Hasdal yanyolda biriken yağmur suları nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Su birikintisi den geçmeye çalışan bazı araçlar arıza yaptı. Olay yerine gele İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyot İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. TEM Hasdal yanyolda biriken yağmur suları nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Su birikintisi den geçmeye çalışan bazı araçlar arıza yaptı. Olay yerine gele İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyot

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