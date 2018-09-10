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İstanbul’da rehine krizi hangi okulda yaşandı? Rehine krizinde son durum ne

İstanbul’da bir okulda öğlen saatlerinde rehine krizi yaşandı. 22 yaşındaki uzman erbaş Umut K., nişanlısıyla birlikte kendisini üçüncü kattaki tuvalete kilitlemişti. Peki rehine krizi hangi okulda oldu? Rehine krizinde son durum ne?

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:00
İstanbul’da rehine krizi hangi okulda yaşandı? Rehine krizinde son durum ne

İstanbul’da bir okulda öğlen saatlerinde rehine krizi yaşandı. 22 yaşındaki uzman erbaş Umut K., nişanlısıyla birlikte kendisini üçüncü kattaki tuvalete kilitlemişti. Peki rehine krizi hangi okulda oldu? Rehine krizinde son durum ne?

İstanbul’in Pendik ilçesinde Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne saat 13.30 sıralarında silahıyla gelen Umut K. isimli bir uzman erbaş, okulda stajyer memur olarak görev yapan Hümeyra (22) isimli nişanlısını rehin aldı. Nişanlısıyla birlikte kendisini tuvalete kilitleyen uzman erbaş, yaklaşık 1.5 saat sonra teslim oldu.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:00
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