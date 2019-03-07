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İstanbul'da Regaip Kandili

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Regaip Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen programa katıldı- Yılmaz: - "Girdiğimiz üç aylar iklimi aslında bizim kendimiz dışında başkalarından da sorumlu olduğumuzu hatırlayacağımız, onların dertleriyle dertleneceğimiz bir mevsim ve iklimdir"

07 Mart 2019 Perşembe 23:23
İstanbul'da Regaip Kandili

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, "Girdiğimiz üç aylar iklimi aslında bizim kendimiz dışında başkalarından da sorumlu olduğumuzu hatırlayacağımız, onların dertleriyle dertleneceğimiz bir mevsim ve iklimdir." dedi.

Yılmaz, Regaip Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Müftü Yılmaz, buradaki vaazında, günlerin hızlı bir şekilde akıp geçtiğini söyledi.

Bugünün Regaip Kandili olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Üç ayların arifesindeyiz. İşte kirlenen gönüllerimizi, yolumuzu, çevremizi manevi ortamla arındırmanın en önemli vesilelerinden birisi hiç şüphesiz Cenabıhakk'ın ihlası olan kandiller, üç aylar, ramazan ve Kur'an mevsimleridir.'' diye konuştu.

Yılmaz, recep ve şabanın ardından insanların ramazana kavuşacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Allah Resul'ü adeta bize Kur'an ve oruç ayı olan ramazana gafil yakalanmayalım diyerek onun öncesindeki recep ve şabanı gündemimize koyarak kalbi ve zihni bir hazırlıktan sonra ramazana ulaşmak adına üç aylar iklimini anlatıyor. Allah bizi bu aylardaki kandillerle ramazan öncesi gönül dünyamız ve gönül gündemimizi yeniden yazmaya, kirlenenler varsa onları temizlemeye ve berrak bir gönülle ramazana kavuşup ramazanın rahmetinden, bereketinden istifade etmeye hazırlıyor. Bu zamanlar kendi gönül dünyamızı daha yoğun şekilde arındırmak için çok güzel vesilelerdir. Girdiğimiz üç aylar iklimi aslında bizim kendimiz dışında başkalarından da sorumlu olduğumuzu hatırlayacağımız, onların dertleriyle dertleneceğimiz bir mevsim ve iklimdir.''

Akşam namazı sonrası başlayan programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi.

Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Program kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Bu arada Ankaragücü taraftarları cami çıkışında deplasmandan dönerken kazada hayatını kaybeden iki taraftar için lokma dağıttı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:23
  1. Eyüp Sultan Camisi
  2. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz
  3. Regaib Kandili

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