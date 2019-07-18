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İstanbul’da radikal örgütlere operasyon: 17 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC)’e yönelik operasyonlarda, bu örgütlere yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
İstanbul’da radikal örgütlere operasyon: 17 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC)’e yönelik operasyonlarda, bu örgütlere yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ’e (Heyet Tahrir Şam) yardım ve yataklık yapan, örgütün Suriye’deki sözde ‘cihad’ eden militanlara yardım edip para aktaran ve bu örgütlerin ideolojik tabanına yatkın eleman temin eden 17 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Yapılan çalışmalar neticesinde 12 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, şüphelilerden 17’sini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulurken, örgüt adına telkin ve tebliğ faaliyetlerinde de bulunan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.


Şüphelilerin ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldıkları öğrenilirken operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
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