İstanbul’da polis ekiplerinden ‘Kurt Kapanı’ uygulaması

İstanbul genelinde yaya taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği Kurt Kapanı-3 adlı uygulama yapılıyor. Olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için yapılan uygulama kapsamında, Kadıköy’de uygulama esnasında hırsızlık suçundan arandığı öğrenilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bugün saat 14.00 ile 16.00 saatlerinde, tüm İstanbul genelinde halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konuları önlemek amacıyla Kurt Kapanı 3 uygulaması gerçekleştiriliyor. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katılıyor.

Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerinde de uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada aracı durdurulan ve kimlik sorgusu yapılan C.A. isimli bir şahıs, hırsızlıktan arandığı tespit edilerek polis tarafından gözaltına alındı. Aynı zamanda şüpheliye ehliyetsiz araç kullandığı sebebiyle para cezası da verildi.