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İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta sivil polis ekibinin dur ihtarına uymayan şüpheliler polis aracına ateş açtı.

31 Temmuz 2018 Salı 14:33
İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt'ta polis ekipleri şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına silahla karşılık veren şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR

Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi, 787. Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 13.00 sıralarında devriye görevini yerine getiren sivil polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarı yapması üzerine sürücü durmayarak kaçmaya devam etti.

POLİS ARACINA ATEŞ EDİP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Bu kaçış sırasında otomobilden ekip otosuna ateş açıldı. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar ekip otosunun camına isabet etti. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silah seslerinin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İsabet alan otomobilin çevresinde inceleme yapan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:33
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. polise silahlı saldırı

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