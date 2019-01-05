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İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon! 10 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) bünyesinde faaliyette bulunduğu belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:08
İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon! 10 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) bünyesinde faaliyette bulunduğu ve geçmiş dönemlerde çok sayıda araç kundaklama ve molotofkokteylli saldırıya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda özel harekat polisinin desteğiyle Bayrampaşa, Beşiktaş, Küçükçekmece ve Sancaktepe'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 14:08
  1. İstanbul
  2. PKK operasyonu
  3. PKK
  4. Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)
  5. Terörle Mücadele

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