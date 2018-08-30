İstanbul'da PKK operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında örgütün kırsal alanında bulunduktan sonra İstanbul'a gelen, örgüt üyelerine lojistik destek veren kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Gece saatlerinde il genelinde yapılan operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 45 mermi ve örgütsel içerikli kitap, gazete ile dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.