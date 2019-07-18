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İstanbul’da piyasaya sahte para sürmek isteyen 1 kişi yaralandı

İstanbul’da, piyasaya sahte para sürmek istediği iddiasıyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:24
İstanbul’da piyasaya sahte para sürmek isteyen 1 kişi yaralandı

İstanbul’da, piyasaya sahte para sürmek istediği iddiasıyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. Zanlının, geçen yıl 1 milyon sahte Türk lirasını piyasaya sürmeye çalışan kalpazanın oğlu olduğu ortaya çıktı.


İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri,geçen yıl 1 milyon sahte Türk lirasını piyasaya sürmeye çalışırken yakalanan ve cezaevine konulan H.T. adlı kalpazanın oğlu H.U.T.’un, babasından öğrendiği kalpazanlığı devam ettirdiği ve bastığı sahte paraları bankamatik önlerinde para bozdurmak isteyen kişilere verip gerçeğiyle değiştirdiği, ticari araçlarda ve turistlerin yoğun olduğu ilçelerde yabancı kişilere para değiştirdiğini belirledi.


Polis ekipleri, Turistlere ve vatandaşlara sahte para veren kişilere yüzde 25 komisyonla sahte para sattığı da tespit edilen H.U.T.’un yakalanması için çalışma başlattı. Teknik takibin ardından zanlı Fatih’te bir sokakta üzerinde sahte paralarla yakalayarak gözaltına alındı. Kalpazanın sahte para bastığı adresi de basan ekipler, 67 bin 400 dolar ve 21 bin 500 TL sahte banknotlar ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen H.U.T., tutuklanarak babasının da yattığı Metris Cezaevi’ne gönderildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:24
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