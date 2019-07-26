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İstanbul'da üst üste korkutan yangınlar!

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan marinada sabah saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Ataköy marinada da sabah saatlerinde çıkan yangında marinada demirli bulunan yat kullanılamaz hale geldi.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:21
İstanbul'da üst üste korkutan yangınlar!

İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan marinada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı saat 06.00 sıralarında bakım için kara park alanına alınan bir yatta yangın çıktı. Yükselen alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başarırken polis ve güvenlik görevlileri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı ambulans ekiplerinin hazır bekletildiği gözden kaçmazken yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. Yatta maddi hasar meydana geldi.

Kullanılamaz hale geldi

Öte yandan Ataköy marinada da sabah saatlerinde çıkan yangında marinada demirli bulunan yat kullanılamaz hale geldi. Yangına kısa süre içerisinde müdahale edilerek diğer yatlara da sıçramamasının önüne geçildi. Yangın sabah saat 06.00 sıralarında Bakırköy’de bulunan Ataköy Marina’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde kimsenin bulunmadığı yattan, kısa sürede dumanlar yükselmeye başladı. Yattan dumanların çıktığını gören görevliler hemen müdahale etmeye başladı.

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren görevliler, dumanın sönmesi için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlara müdahale etti. Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangın diğer yatlara sıçramadan söndürüldü. Yangının meydana geldiği yatın iç kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:21
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