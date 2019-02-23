İstanbul'da pazartesi günü (25 Şubat) okullar tatil edilecek mi? 25 şubat kar tatili

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Pazartesi günü kar yağacak mı? İstanbul'da okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

İstanbul'da Pazartesi günü (25 Şubat) okullar tatil edilecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeki verilere göre Pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul'da bugün ve yarın kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü ise İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. İstanbul'da Salı ve Çarşamba günlerinde ise tekrar yağış bekleniyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü. Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor. Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca kısa sürede beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

Feribot seferleri iptal edildi

Öte yandan Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı ile Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri de fırtına nedeniyle yapılamıyor.