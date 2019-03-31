İstanbul’da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul’da oy verme işlemi 17.31 Mart 2019 Pazar 17:09
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul’da oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklardan çıkarılan zarflar sayılmaya başlandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için İstanbul genelinde 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar açılmaya başlandı. Sandıkların açılmasıyla oy sayma işlemi başladı. Oy sayma işlemi devam ediyor.
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