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İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi

31 Mart 2019 Pazar 17:01
İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da oy kullanma işlemi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılan ilk Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti.

10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı kentteki 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu.

İstanbul'da saatlerin 17.00'yi göstermesiyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:01
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