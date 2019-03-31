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İstanbul’da oy verme işlemi başladı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul’da oy verme işlemisaat 08:00’da başladı.

31 Mart 2019 Pazar 08:46
İstanbul’da oy verme işlemi başladı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul’da oy verme işlemisaat 08:00’da başladı. Vatandaşlar sandıklar açılır açılmaz oylarını vermeye başladı.


31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul’da oy verme işlemi başladı. Saat 08:00’da başlayan oy verme işlemleri için vatandaşlar erkenden okul önlerine geldi. Oy verme işleminin başlamasıyla vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 08:46
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