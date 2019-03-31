İstanbul’da oy verme işlemi başladı 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul’da oy verme işlemisaat 08:00’da başladı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul’da oy verme işlemisaat 08:00’da başladı. Vatandaşlar sandıklar açılır açılmaz oylarını vermeye başladı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul’da oy verme işlemi başladı. Saat 08:00’da başlayan oy verme işlemleri için vatandaşlar erkenden okul önlerine geldi. Oy verme işleminin başlamasıyla vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.