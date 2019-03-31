İstanbul’da oy kullanma işlemi başladı. 08.00 itibariyle vatandaşlar okullara gelerek oy kullanmaya başladı.
İstanbul’da oy kullanma işlemi başladı.
31 Mart 2019 Pazar 08:44
İstanbul’da oy kullanma işlemi başladı. 08.00 itibariyle vatandaşlar okullara gelerek oy kullanmaya başladı.
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