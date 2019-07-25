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İstanbul’da otomobilleri çekiciye yükleyerek çalan şahıs yakalandı

Maltepe, Ataşehir ve Silivri’depark halindeki otomobilleri çekiciye yükleyerek çalan hırsız yakalandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:55
İstanbul’da otomobilleri çekiciye yükleyerek çalan şahıs yakalandı

Maltepe, Ataşehir ve Silivri’depark halindeki otomobilleri çekiciye yükleyerek çalan hırsız yakalandı.Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hırsızlık olaylarına ait görüntüler saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Maltepe, Ataşehir ve Silivri ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti.Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı.


Ekipler, park halindeki araçların yanına çekici ile gelen bir şahsın otomobilleri yükleyerek çaldığını fark etti.


Ekiplerin İstanbul, Aydın ve İzmir illerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüphelinin çalıntı otomobilleri çekiciye yükleyip İstanbul’dan İzmir’e götürerek, satışlarını orada gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin yakın takibe aldığı şahıs, 20 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen operasyonla Aydın’da gözaltına alınmasının ardından ekiplerce İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan Ahmet K. (25)’nin İstanbul’da gerçekleşen 4 otomobil hırsızlığının sorumlusu olduğu ve benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.


Park halindeki otomobilleri çekiciye yükleyerek çaldığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çekici ile araba çalma anı kamerada


Arbaları çalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet K.’nin park halindeki otomobillerin yanına kullandığı çekici ile yaklaştığı, otomobilleri dakikalar içerisinde çekiciye yüklediği ve aynı çekici ile otomobillerin sevkiyatını gerçekleştirdiği görüldü.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:55
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