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İstanbul’da otomobilin yıkayan adama lüks cip çarptı: 2 yaralı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’ndaki akaryakıt istasyonu önünde otomobilini yıkayan adama lüks cip çarptı.

21 Nisan 2019 Pazar 16:02
İstanbul’da otomobilin yıkayan adama lüks cip çarptı: 2 yaralı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’ndaki akaryakıt istasyonu önünde otomobilini yıkayan adama lüks cip çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken, aracını yıkayan yaralı adamın yakını koşarak olay yerine gelip taşkınlık çıkarttı.


Kaza, saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Okmeydanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerindeki kavşaktan Okmeydanı istikametine dönen 34 BUF 040 plakalı minibüsün sürücüsü Suriye uyruklu Ahmet Zeyter, aynı istikamete seyreden Onur Yavuz idaresindeki 34 YOY 90 plakalı lüks cipe çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan cip, akaryakıt istasyonunun önünde otomobilini yıkayan 34 VS 2471 plakalı aracın sürücüsü Hasan İskender’e (43) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İskender ve minibüsün sürücüsü Zeyter yaralandı. Cipin sürücüsü Yavuz ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı İskender’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hafif yaralı Zeyter ise ayakta müdahalesi yapılmasının ardından taburcu edildi.



Yakını olay yerinde taşkınlık çıkarttı


Öte yandan İskender’i ambulansa alan sağlık ekipleri müdahale ettiği esnada yaralının yakını koşarak olay yerine geldi. Çevrede bağırmaya başlayan adam ambulanslara bakarak İskender’i bulmaya çalıştı. Ambulansın kapısını açtıktan sonra yaralı yakınını gören adam, inmesi gerektiği söylenince taşkınlık çıkarttı. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı adam ardından ambulansın ön tarafına binerek yaralıyla birlikte hastaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kazayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 16:02
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