İstanbul'da otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.