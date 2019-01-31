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İstanbul'da otobüs devrildi: 1 ölü

31 Ocak 2019 Perşembe 00:40
İstanbul'da otobüs devrildi: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralılar var.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 00:40
  1. Hasdal kemerburgaz
  2. trafik kazası

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