İstanbul'da otobüs devrildi: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kazada yaralılar var.
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