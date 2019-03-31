İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü

Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan kavgada, bazı kişiler yaralanırken olaya karıştıkları ileri sürülen bazı şüpheliler de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Türkler Mahallesi Maçka Caddesi'ndeki bir kıraathane önünde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Taş ve sopanın kullanıldığı kavgada, kıraathanenin camları kırılırken bazı kişiler de yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahaleye rağmen gruptakiler dağılmayınca polis, biber gazı kullandı. Olayın ardından bazı kişiler gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki güvenlik önlemi sürüyor.

