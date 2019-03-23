İstanbul'da orman yangını
Aydos Ormanı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor23 Mart 2019 Cumartesi 17:27
İSTANBUL (AA) - Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, orman arazözleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda iki ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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