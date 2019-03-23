İstanbul'da orman yangını Aydos Ormanı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, orman arazözleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda iki ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.