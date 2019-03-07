0553 313 94 23

İstanbul’da organize suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

İstanbul’da elebaşılığını ‘Arap Emrah’ olarak bilinen Emrah S.

07 Mart 2019 Perşembe 12:17
İstanbul’da organize suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

İstanbul’da elebaşılığını ‘Arap Emrah’ olarak bilinen Emrah S.’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen yeni operasyonda 28 şüpheliden 16’sı yakalandı. Operasyonda 9 tabanca, 4 yedek şarjör, 1 Kaleşnikov görünümlü havalı tüfek, 207 fişek, 86 senet ve 18 çek ele geçirildi.


Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri ile bu olaylarda kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı’na atmasıyla gündeme gelen ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah S., geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen operasyonla Sultangazi’de bir evde yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında Emrah S. liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aranan suç örgütü üyesi 28 şüpheliden 16’sı daha yakalandı. Birçok adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 tabanca, 4 yedek şarjör, 1 Kaleşnikov görünümlü havalı tüfek, 207 fişek, 86 senet ve 18 çek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, operasyon ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, özel harekat polislerinin şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın anı, adreslerde yapılan aramalar ve ele geçirilen silahlar yer alıyor. Yakalanan 16 zanlının emniyetteki sorguları sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kader mahkûmlarını yeniden topluma kazandıracak protokol
    1. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
    2. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
    3. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
    4. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
    5. İSO, "İstihdam Seferberliği" için..
    6. THY, yolcularına 29 bin 966 ton..
    7. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
    8. Süleymanpaşa’da kurucu meclis son kez..
    9. Anadolu Efes-Barcelona maçında 8 Mart..
    10. Lise öğrencilerinden Dünya Kadınlar..
    11. Mazlumun sesine uyan!
    12. Minikler sağlık için spor yapıyor
    13. Antalya DOB "Şehitler Oratoryosu"nu..
    14. Antalyaspor'da Galatasaray maçı..
    15. Trabzon’da bir ilk
    16. GTO ile DTSO’dan kardeşlik imzası
    17. Muş’ta “Anka Temel Personel Eğitimi”..
    18. İstanbul’da, başarılı polisler..
    19. Bozbey Bursaspor divan kurulu üyesi..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA..
    21. Ordu’da heyelan sebebiyle 73 konut..
    22. GÜNCELLEME - Irak'ta Haşdi Şabi..
    23. Aydemir: ‘Mukaddesatımız, ilham..
    24. Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta..
    25. DÜ’de 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi
    26. "Süleyman Şah" belgeseli 11 Mart’ta..
    27. Ümraniye’de annesini öldüren genç..
    28. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne..
    29. Başkan adayı Mutlu Işıksu: “Yenikent’e..
    30. "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık