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İstanbul’da organize suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

Elebaşılığını ‘Arap Emrah’ olarak bilinen Emrah S.

07 Mart 2019 Perşembe 09:56
İstanbul’da organize suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

Elebaşılığını ‘Arap Emrah’ olarak bilinen Emrah S.’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli daha yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi.


Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri, Alibeyköy Barajı’na atmasıyla gündeme gelen ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah S., geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen operasyonla Sultangazi’de yakalanmıştı.


İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen soruşturma kapsamında ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah S.liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik bu sabah yapılan operasyonda 16 şüpheli daha yakalandı.


Birçok adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.


Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:56
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