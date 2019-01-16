0553 313 94 23

İstanbul'daoperasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda şüphelilerden bazıları yakalandı

16 Ocak 2019 Çarşamba 07:35
İstanbul'daoperasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılara ait adreslerde aramaların sürdüğü operasyonun içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 07:35
  1. İstanbul
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  3. operasyon
  4. polis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz ulaşımında aksama! İptal edildi
    1. Deniz ulaşımında aksama! İptal edildi
    2. İsrail 2018'de Gazze'de 50 çocuğu..
    3. İstanbul'daoperasyon
    4. Akdeniz'de gerilim yükseliyor! Türkiye..
    5. ABD'li Müslüman siyasetçiden..
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Birçok ilde eğitime kar engeli
    8. Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu!..
    9. Filistin BM'ye tam üyelik başvurusuna..
    10. Şipşak casusluk! FETÖ'nün yeni..
    11. Resmi Gazete'de yayımlandı! 19 Şubat'a..
    12. TBMM'de kabul edildi! O ürünlerden ÖTV..
    13. 'Palu ailesi' hakkında flaş gelişme!..
    14. Yer: Adana... Görenler gözlerine..
    15. Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
    16. Böyle bir zam olamaz! Fiyatı 14 liraya..
    17. İdam cezası almıştı! Resmi merhamet..
    18. Telefonuna el koyan babasını polise..
    19. Burası İzmir! Kar kalınlığı yarım..
    20. Polis her yerde onları arıyor.....
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var