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İstanbul’da ölüm saçan cani hakkında istenen ceza belli oldu

Cezaevinden çıktıktan sonra 2’si öz oğlu 4 kişiyi öldüren Şinasi Gürkan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:30
İstanbul’da ölüm saçan cani hakkında istenen ceza belli oldu

Cezaevinden çıktıktan sonra 2’si öz oğlu 4 kişiyi öldüren Şinasi Gürkan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede Gürkan’ın 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.


İstanbul’da geçtiğimiz Mart ayında Esenyurt’ta oğulları Gökmen Gürkan (15) ile Göksel Gürkan’ı (21), Avcılar’da ise öz kardeşi Mühendis Gürkan (44) ve bacanağının oğlu Erdal Tiz’i (33) öldüren Şinasi Gürkan (53) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Eşi birlikte yaşadığı adam tarafından öldürülmüştü


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şinasi Gürkan’ın 2004 yılında 2 kardeşinin ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla yargılandığı ve mahkumiyetine karar verildiği, cezaevinde bulunduğu dönemde eşi Nadime’nin birlikte yaşadığı Ömer Güneşsu isimli şahıs tarafından öldürüldüğü aktarıldı.



Cezaevinde aile bireylerini öldürmeyi düşünmüş


İddianamede Şinasi Gürkan cezaevinde bulunduğu dönemde eşinin Ömer Güneşsu ile yaşamasına aile bireylerinin ve bacanağı Alihan Tiz’in izin verdiği gerekçesiyle husumet beslediği aktarıldı. Cezaevindeyken tahliye olduğunda husumet beslediği kişileri öldürmeye karar veren Şinasi Gürkan’ın, tahliyesine kısa bir süre kala eşi Nadime’nin Ömer Güneşsu tarafından öldürüldüğünü duyduğu ve bu haberden sonra hasımlarını öldürmekten vazgeçtiği açıklandı.


Tahliye olduktan sonra bir ev bulan Şinasi Gürkan’ın oğulları ile birlikte yaşamaya başladığı ancak zamanla aralarında anlaşmazlıklar yaşandığı da iddianamede anlatıldı. Oğullarının çeşitli suçlara karıştığını öğrenen Şinasi Gürkan’ın, bu durumdan kardeşi ve bacanağını sorumlu tuttuğu aktarıldı.


İddianamede, Şinasi Gürkan’ın işlemediğini düşündüğü bir suçtan dolayı ceza çekmiş olması, oğullarının kendisine karşı olumsuz davranışları, annelerinin başka bir adamla yaşamasına oğullarının göz yummuş olmaları hatta onların da bu evde yaşamış olması nedeniyle oğullarını, bacanağını ve kardeşini içinde bulunduğu durumun sebebi olarak gördüğü açıklandı.



2 oğlunu birlikte yaşadıkları evde öldürdü


Olay günü Esenyurt’ta oğlu Gökmen birlikte yaşadıkları evdeyken Göksel’i telefonla arayan Şinasi Gürkan’ın, konuşacakları önemli bir konu olduğunu söylediği, bu şekilde oğlu Göksel’in de eve geldiği ve konuşma esnasında 2 oğlunu da silahla ateş ederek öldürdüğü iddianamede anlatıldı.



“Bugüne kadar bana yaptıklarının cezasını ödeyeceksin”


Ardından taksi ile Esenyurt’a giden Şinasi Gürkan’ın, kardeşi Mühendis Gürkan’ı “Bugüne kadar bana yaptıklarının cezasını ödeyeceksin” diyerek öldürdüğü iddianamede açıklandı.


İddianamede kendisini bekleyen taksiye binen Şinasi Gürkan’ın bu kez de bacanağı Alihan Tiz’in evine gittiği ve işleri olduğunu söylediği aktarıldı. Şinasi Gürkan’ın bacanağına ve onun oğluna ‘sen bana neden ihanet ettin’dedikten sonra ateş ettiği, bacanağı Alihan Tiz’in ağır yaralandığı oğlu Erdal Tiz’in ise hayatını kaybettiği açıklandı.


Her ikisinin de öldüğü kanısına varan Şinasi Gürkan’ın tuttuğu taksinin yanına gittiği, taksi şoförünün ‘dayı ne iştir ne yapıyorsun’ şeklindeki sorusuna ‘sen işini yap, paranı alıyorsun ona bak’ şeklinde cevap verdiği aktarıldı.


Günlük kiralık daireye yerleşen Şinasi Gürkan’ın burada kolluk görevlileri tarafından yakalandığı da iddianamede anlatıldı.



“Özgürlüğünüzü yaşayın bir hafta sonra görüşeceğiz”


Öte yandan iddianamede Şinasi Gürkan’ın oğullarını öldürmeden 1 hafta kadar önce “Size bir hafta veriyorum, özgürlüğünüzü yaşayın bir hafta sonra görüşeceğiz” dediği de aktarıldı.



4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis talebi


İddianamede Şinasi Gürkan’ın 2 kez ‘tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’, ‘kardeşi kasten öldürmek’, ‘tasarlayarak öldürmek’, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.


Şinasi Gürkan önümüzdeki günlerde Bakırköy Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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