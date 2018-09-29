Pazartesi günü okullar tatil mi? İstanbul’da 1 Ekim Pazartesi okullara fırtına tatili mi?

Türkiye günlerdir Yunanistan’da etkili olan ve yönünü Türkiye’ye çeviren Yunanistan’daki adıyla Zorba, bizdeki adıyla da tropik fırtınayı konuşuyor. Yunanistan’da dün etkili olan ve bugün etkisini daha fazla hissettirecek Zorba fırtınasının Pazar günü Ege ve Marmara’da etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Peki Zorba yani tropik fırtına nedeniyle pazartesi günü okullar tatil mi? İstanbul’da okullara fırtına tatili olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, ülkenin batı bölgelerini etkilemesi öngörülen tropik fırtınanın, tabelalar, trafik işaretleri ve lambalarını yerinden sökebileceği, plaj, sahil şeritlerinde su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül'de Türkiye'nin batı bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli fırtınanın çeşitli zararlara yol açabileceği ifade edildi. Bu kapsamda, söz konusu fırtınanın, tabelalar, trafik işaretleri, lambalarını ve kökü sağlam olmayan ağaçları yerinden sökebileceği, plaj, sahil şeritlerinde su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

FIRTINA MARMARA’YI PAZAR VE PAZARTESİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Marmara Bölgesi'nde pazar sabahından itibaren etkisini artıracak ve pazartesi günü de kuvvetli fırtına şeklinde esecek rüzgar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLUR MU?

Fırtınanın pazartesi günü Marmara Bölgesi’nde özellikle de İstanbul’da etkili olması durumunda, İstanbul Valiliğinin okulların tatil olması yönünde karar vermesi bekleniyor. Okulların tatil edilmesi durumunda Pazar günü akşam Valilikten bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

BÖYLE YAPARAK FIRTINADAN KORUNABİLİRSİNİZ!

Herkes için Acil Sağlık Derneği Başkanı Ülkümen Rodoplu, yaptığı açıklamada, Orta Akdeniz'de oluşan ve Ege kıyılarında etkili olması beklenen "tropik fırtınaya" karşı korunma yollarının büyük önem taşıdığını belirtti. Tropik fırtına öncesi ilk yardım çantasının kontrol edilmesini isteyen Rodoplu, "Yardım yetişene kadar yapılacak basit ilk yardım uygulamaları hayat kurtarır. Kasırga sırasında en sık görülen yaralanma kanama, kırık ve çıkıklardır." diye konuştu.

BALKONDAKİ SAKSILARI KALDIRIN

Fırtına ile ilgili gelişmeler ve uyarıların radyo ve televizyonlardan takip edilmesi gerektiğini söyleyen Rodoplu, evlerin balkonunda, bahçesinde bulunan merdiven, süs eşyası, saksı gibi cam kırıklarına neden olabilecek eşyaların kaldırılmasını tavsiye etti. Rodoplu, araçların garaja park edilmesi, ağaç, çit ve duvarlarından uzak yerde bulundurulmasının önemli olduğuna işaret ederek, fırtınadan korunma yöntemlerini şöyle anlattı: "Mümkün olduğunca içeride, kapalı alanlarda beklemek daha güvenlidir. Kasırga başladığında açık alanda isek korunaklı bir alana sığınmak olası yaralanma riskini azaltır. Kapı ve pencereler sıkıca kapatılarak açık alana, bahçe veya balkona çıkılmamalıdır. Elektrik tellerinin kopma tehlikesine ve olası risklere karşılık elektrik sistemi ana şalterden kapatılmalıdır. Aynı şekilde doğal gaz ve su vanası kapatılmalıdır. Cam bulunmayan kapalı bir odada kasırganın geçmesi beklenmelidir. Yıkım ve şiddeti yüksek kasırga durumunda su, gıda, temizlik ve kişisel hijyen maddeleri, telefon ihtiyacımızı karşılamalıyız."