Okullar yarın tatil mi? İstanbul'da kar tatil var mı?

Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den son dakika yapılan açıklamada İstanbul’da 20 Aralık Perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul’da yarın okullar tatil mi olacak? İstanbul’da 20 Aralık Perşembe okullara kar tatili mi? İşte son dakika Meterooloji hava durumu raporu ve İstanbul’da okullar tatil mi açıklaması…

Meteoroloji İstanbul için kar yağışı uyarısını günlerdir yapıyordu. Meteoroloji’nin uyarı bugün gerçekleşti ve İstanbul’a kar yağışı başladı. Meteoroloji’nin İstanbul hava tahmini raporuna göre, İstanbul’da Çarşamba, Perşembe ve Cuma gecesi yoğun bir kar yağışının beklendiğini belirtildi. 60 saatte toplam 60 cm kar kalınlığının Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde görüleceğini de aktardı. İstanbul'da görülmesi beklenen yoğun kar yağışının yarın (20 Aralık Perşembe) öğle saatleri itibari ile etkili olacağı bildirildi.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kar yağışının yoğunluğuna göre, İstanbul Valiliği akşam saatlerinde yarın-20 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. İstanbul’da Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinde okuyan öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul’da okulara yarın kar tatili var mı sorusunun cevabını İstanbul Valiliği verecek.

Tekirdağ'da yarın okullar tatil

Soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yaşamı olumsuz etkilerken Tekirdağ'da ve ilçelerinde okullar bugün ve yarın tatil edildi. Edirne’nin Keşan ve İpsala ilçelerinde ise okullar bugün tatil edildi.

Ordu ve Kırklareli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün (19 Aralık Çarşamba) ara verildi.