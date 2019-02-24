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İstanbul'da okullar tatil mi 25 Şubat Pazartesi İstanbul valiliği twitter son dakika

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken gözler İstanbul valiliğine çevrildi. Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında İstanbul'da yer aldı. İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine okullar tatil mi edilecek? Öğrenci ve veliler İstanbul'da okullar yarın tatil mi? İstanbul okullar 25 Şubat Pazartesi yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

24 Şubat 2019 Pazar 12:07
İstanbul'da okullar tatil mi 25 Şubat Pazartesi İstanbul valiliği twitter son dakika

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken gözler İstanbul valiliğine çevrildi. Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında İstanbul'da yer aldı. İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine okullar tatil mi edilecek? Öğrenci ve veliler İstanbul'da okullar yarın tatil mi? İstanbul okullar 25 Şubat Pazartesi yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

İstanbul son dakika hava durumu İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

İstanbul valiliği yarın okullar tatil mi, İstanbul yarın okullar tatil mi kar tatili, İstanbul yarın okullar tatil mi, İstanbul yarın okul var mı, İstanbul yarın okullar tatil olacak mı? sorusu şuan en çok arananların başında gelmekte. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara’nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek. İstanbul’da en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da bugün gün boyunca sürmesi beklenen  kar yağışı ile beraber akşam saatlerinde valililkten açıklama yapılması bekleniyor. 25 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olur mu sorusunun cevabı bekleniyor. İstanbul valiliği yarın okulların tatil edildiğine ilişkin bi açıklama yaparsa detaylar burada olacaktı.

İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi

Dün başlayan kar yağışı İstanbul'un bir çok noktasında etkili oldu. Gece boyunca devam eden kar yağışı İstanbul'u beyaza bürüdü. Karlar altında kalan İstanbul'un kartpostallık manzarası havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün eşlik ettiği muhteşem manzara seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Beyaz bir sabah uyanan İstanbullular ise karlı havanın tadını çıkardı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:07
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Gaziantep
  4. Çankırı
  5. Ankara
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