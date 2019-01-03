İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...

İstanbul ve Trakya için yoğun kar ve fırtına uyarısı yapılmasından sonra gözler yarın okulların tatil edilip edilmediğine çevrildi.

Meteorolojiden yapılan hava durumu tahmine göre kar yağışı geliyor. İstanbul ve diğer çevre iller için uyarılar yapılırken öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. AKOM'dan flaş uyarılar gelirken öğrenciler ve veliler, Valilikten açıklama bekliyor. İstanbul Valiliği'nden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'da okullar tatil mi?

Hava durumu tahminlere göre bu hatfa ortasına kadar yağış yağının etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da okulllar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.

Okullar 18 Ocak'ta yarı yıl tatiline girecek. Okulların kapanmasına iki hafta var. AKOM ve Meteorolojiden yapılan açıklamalar ise İstanbul'un bu hafta kara teslim olması yönünde. İstanbul Valiliği ise okulların tatil olup olmayacağı yönünde resmi bir açıklama yapmadı. Bu yıl ise tatil öncesi 2 haftalık süreç merakla bekleniyor.