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İstanbul'da okul servisleri denetlendi

2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci yarı yılının başlamasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul servislerini denetledi

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:43
İstanbul'da okul servisleri denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci yarı yılının başlaması dolayısıyla okul servislerinde denetleme yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında okul servislerini durdurarak denetledi.

Fatih ve Kadıköy'de denetim gerçekleştiren ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Denetimlerde, araçlara koyu film cam takan ve araç ruhsatı yanında olmayan sürücülere ceza kesildi.

Durdurulan bir servis aracındaki öğrencinin "Bizi neden buraya aldınız?" sorusunu, görevli memur "Herhangi bir eksiklik var mı diye aracı denetliyoruz. Sizin güvenliğiniz için." diyerek yanıtladı.

Trafik ekipleri, ikinci yarı yılın öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, velilerin denetimlerden memnun kaldığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 09:43
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