İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Valilikten 14 okul için açıklama İstanbul Valiliği detaylı teknik inceleme yapılması ön görülen 14 okulda okulların tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği detaylı teknik inceleme yapılması ön görülen 14 okulda okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

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