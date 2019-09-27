İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Valilikten 14 okul için açıklama
İstanbul Valiliği detaylı teknik inceleme yapılması ön görülen 14 okulda okulların tatil edildiğini duyurdu.
27 Eylül 2019 Cuma 10:14
İstanbul Valiliği detaylı teknik inceleme yapılması ön görülen 14 okulda okulların tatil edildiğini duyurdu.
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