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Meteoroloji'den Sarıyer için sel uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den yapılan uyarıda İstanbul'da görülen sağanak yağışın Sarıyer için sel riski oluşturduğu belirtildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:59
Meteoroloji'den Sarıyer için sel uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den bu sabah yapılan açıklamada "Son radar ve Uydu görüntüleri ve gerçekleşen yağışlar dikkate alındığında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu ilçede; köprü, menfez vb. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir." denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresi) ve Batı Karadeniz kıyılarında (Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu, Sinop) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 09:59
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Bartın
  4. Zonguldak
  5. Sinop
  6. Sakarya
  7. Kocaeli
  8. Kastamonu
  9. İstanbul
  10. Bursa
  11. sağanak yağış uyarısı
  12. Sarıyer
  13. Meteoroloji

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