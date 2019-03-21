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İstanbul'da nevruz kutlaması

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi ve Kültür AŞ tarafından Topkapı Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Nevruz Bayramı kutlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 13:01
İstanbul'da nevruz kutlaması

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Nevruz bir örf, gelenek, adet, neşe, sevinç ve mutluluktur. Nevruz sizin yüreğinizde, gönlünüzde ve ikliminizde yanan aşk, sevda, gönül, duygu, millet ateşidir." dedi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi ve Kültür AŞ tarafından Topkapı Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Nevruz Bayramı kutlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve ardından nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Nevruz Bayramı'nın İstanbul'da coşkuyla kutlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Nevruz nedir diye sorana verilecek çok fazla cevabımız var. Ama nevruz için verilecek en büyük cevabımız, bu salon, gençlik, neşe ve coşkudur. Sevgili gençler, milleti millet ve güçlü yapan, size bir geçmiş verdiği gibi bir gelecek vadeden temel değerler, milli varlığımız, milli kültürümüz ve geleneğimizdir. Eğer kültürünüz varsa varsınız çünkü kültür kimliğinizdir. Dünyada her şeyiniz olabilir, her şey de olabilirsiniz ama kültürünüz yoksa siz siz değilsiniz. Nevruz da tarihin derinliklerinden kopup gelen, sadece şehrimizde ya da ülkemizde değil, geniş bir coğrafi bölgede, Balkanlar'dan Türkistan coğrafyasına varıncaya kadar, aynı anda, saatte, aynı duygu ve heyecanla kutlanan bir şölendir. Bunları yaşamak ve varlığını sürdürmek hepimizin temelidir. Nevruz bir örf, gelenek, adet, neşe, sevinç ve mutluluktur. Nevruz sizin yüreğinizde, gönlünüzde ve ikliminizde yanan aşk, sevda, gönül, duygu, millet ateşidir. Ateşiniz her daim gür, coşkun olsun hiç sönmesin."

Konuşmanın ardından renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Kırgızistan ve Türkmenistan halk oyunları gösterisi gerçekleşti. Etkinlikte Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Kırgız Halk Oyunu "Ak kuu", Türkmenistan Halk Oyunu "Kuş Tepti" oyunları sahnelendi.

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konseri ile devam eden etkinlikte, demir dövme, yumurta tokuşturma ve ateşten atlama gerçekleştirildi. Vatandaşların ateşten atlama etkinliğine katılımı yoğun oldu.

Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde yer alan ülkelerin Etnografik Müze Evleri'nin gezilmesi ve kurulan stantların da ziyaret edilmesi ile devam eden olan program, katılımcılara pilav ve ayran ikramı ile son buldu.

Törene Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:01
  1. Coşkun Yılmaz
  2. İstanbul Valiliği
  3. Nevruz bayramı
  4. Topkapı Kültür Parkı

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