0553 313 94 23

İstanbul’da MİT ve polisten ortak operasyon: Aranan örgüt üyesi yakalandı

İstanbul’da, MİT ve polisin TKPML/TİKKO terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda aranan bir hücre üyesi, üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

01 Mart 2019 Cuma 16:59
İstanbul’da MİT ve polisten ortak operasyon: Aranan örgüt üyesi yakalandı

İstanbul’da, MİT ve polisin TKPML/TİKKO terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda aranan bir hücre üyesi, üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Örgüt üyesinin eylem hazırlığında olup olmadığı henüz bilinmiyor.


Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TKPML Konferans (Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) aktarılan istihbarat doğrultusunda harekete geçti. Örgütün silahlı kanadı TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde söz sahibi olarak faaliyet yürüten ve UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgusunda Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ‘yakalama’ kararı bulunan C.A. adlı hücre üyesinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.


MİT ve polis, hücre üyesinin Ümraniye’de bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından söz konusu adrese 25 Şubat Pazartesi günü baskın düzenleyen polis, C.A. adlı hücre üyesini üzerinde başka kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı. Diğer yandan yakalanan örgüt üyesinin eylem hazırlığında olup olmadığı henüz bilinmiyor.


Öte yandan emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen örgüt üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en az 84 sivil öldü"
    1. "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en..
    2. Türkiye ABD'yi resmen reddetti!
    3. Akın Öztürk son savunmasıyla hakim..
    4. ATO Başkanı Baran Kobi Değer..
    5. Biltaci cezaevinde beyin kanaması..
    6. Ardahan'da kar yağışı ve tipi
    7. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
    8. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
    9. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
    10. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
    11. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
    12. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
    13. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
    14. Uçhisar’da dönemin son meclis..
    15. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
    16. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
    17. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
    19. Atiker Konyaspor, Göztepe..
    20. Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e..
    21. Karabük’te Mısır’daki idamlara tepki..
    22. Saffet Şeker İlkokulu’nda itfaiye’den..
    23. Vali Ali Hamza Pehlivan: “Sizlere..
    24. İl Genel Meclisinin Mart ayı..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim..
    26. "Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü"..
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Bakan Kurum Hatay Stadyumu’nda..
    29. Vergi Haftası futbol turnuvası
    30. Devlet Bahçeli'den 'yeni parti'..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var