MİT ve polis ortak operasyon düzenledi! 1 kişi gözaltına alındı İstanbul'da MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda İsveç'te terör örgütü PKK adına faaliyetler yürüttüğü belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

İsveç'te PKK/KCK terör örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği kaydedilen Mehmet Halit Azizoğlu'nun İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Tutuklandı Kartal'da bir adrese düzenlenen operasyonda Azizoğlu yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki sorgulaması tamamlanan Mehmet Halit Azizoğlu sevkedildiği adliyede tutuklandı.



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