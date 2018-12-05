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Esenyurt'ta minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisi gelirken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 08:50

İstanbul Esenyurt'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce ağaca çarptı, ardından devrildi. Kazada ikisi ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, Esenyurt Esenkent- Hadımköy Yolu üzerinde bu sabah saat 08.15 sıralarında meydana geldi.

Servis minibüsü sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybetti. Araç ilk önce yol kenarındaki ağaca çarptı, ardından devrildi. Kazada serviste bulunan 14 kişi yaralandı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa götürüldü.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 08:50
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  2. trafik
  3. Kaza
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