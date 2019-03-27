İstanbul'da milyonluk zehir operasyonu! Tek damlası bir fili öldürebiliyor

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 541 tüp kobra zehri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri yurda kaçak yollardan kobra yılanı zehri sokulduğunu tespit edince çalışma başlattı. Güngören Sanayi Mahallesi'nde yer alan ve iş yeri olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenlendi.

E.D. ve C.Ç. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle işlem yapıldı.

Şüpheli şahıslara ait depoda 24’ü kobra zehri olmak üzere 541 cam tüpte toplam 1 milyon lira değerinde yılan zehri ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra haklarında işlem yapılan 2 şüphelinin, kobra yılanı zehrini ilaç tedavisi için satmayı planladıkları iddia edildi.

Birçok alanda kullanılıyor

Yılan zehirleri, damar daraltıcı ve kanamayı durdurucu ilaç yapımında, sara hastalığı ile eklem iltihaplanması tedavisinde kullanılabiliyor. Kanser hastalarına verilen kemoterapi ilaçlarının içinde de yılan zehri bulunduğu ifade ediliyor.

Bu haliyle sıvılar içinde en değerlisi olduğu öğrenilen kobra zehrinin, altın madeninden dahi daha değerli ve pahalı olduğu belirtiliyor.

Bir damlası koca bir fili saniyeler içinde öldürmeye yeterli

Söz konusu zehir türünün tek damlasıyla bir fili saniyeler içinde öldürmeye yettiği vurgulanırken, dünya üzerindeki ikinci derecede etkili zehir olarak biliniyor.