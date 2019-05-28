İstanbul'da metro inşaatında korkutan yangın! İstanbul Alibeyköy'de yapımı süren metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan Alibeyköy metro inşaatı şantiyesinde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Şantiye alanındaki boş konteynerde söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın diğer konteynerlere de sıçradı. Ölü ya da yaralı yok Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken ölen yada yaralanan olmadı.

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