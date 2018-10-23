İstanbul’da metro hatları ne zaman açılacak? Hangi hat ne zaman açılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her yere metro her yerde metro sloganı ile İstanbul’un ulaşım sorununu çözmek için gece gündüz çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Üsküdar - Çekmeköy hattının ikinci etabı da hizmete girmişti. Bu hattın açılmasıyla birlikte bundan sonra hangi hattın açılacağı ve hangi metro hattının ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. Peki hangi metro hattı ne zaman açılacak?23 Ekim 2018 Salı 09:47
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her yere metro her yerde metro sloganı ile İstanbul’un ulaşım sorununu çözmek için gece gündüz çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Üsküdar - Çekmeköy hattının ikinci etabı da hizmete girmişti. Bu hattın açılmasıyla birlikte bundan sonra hangi hattın açılacağı ve hangi metro hattının ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. Peki hangi metro hattı ne zaman açılacak?
Gebze-Halkalı
1 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı (UBAK)
Uzunluk: 63 kilometre
Tamamlanma yılı: 2018 sonu
Mecidiyeköy - Kabataş
3 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı (2.Etap- İBB)
Uzunluk: 6,5 kilometre
Tamamlanma yılı: 2020
Sabiha Gökçen - Kaynarca
4 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Sabiha Gökçen-Kaynarca Merkez Metro Hattı (UBAK)
Uzunluk: 7,4 kilometre
Tamamlanma yılı: 2019
Gayrettepe - 3. Havalimanı
5 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Gayrettepe-3.Havalimanı Metro Hattı (UBAK)
Uzunluk: 37,5 kilometre
Tamamlanma yılı: 2019
Dudullu - Bostancı
6 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Dudullu-Bostancı Metro Hattı (1 ve 2. Etap İBB)
Uzunluk: 14,3 kilometre
Tamamlanma yılı: 2019
Başakşehir - Kayaşehir
7 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 6,2 kilometre
Tamamlanma yılı: 2019
Eminönü - Eyüpsultan
8 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay (İBB)
Uzunluk: 10,1 kilometre
Tamamlanma yılı: 2019
Rumeli Hisarüstü - Aşiyan
9 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı (İBB)
Uzunluk: 800 metre
Tamamlanma yılı: 2019
Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt
10 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 18,5 kilometre
Tamamlanma yılı: 2019
Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli
11 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 13 kilometre
Tamamlanma yılı: 2020
Kaynarca - Pendik - Tuzla
12 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 13 kilometre
Tamamlanma yılı: 2020
Sancaktepe - Sultanbeyli - Yenidoğan
13 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Sancaktepe-Sultanbeyli-Yenidoğan Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 17,8 kilometre
Tamamlanma yılı: 2020
Ümraniye - Ataşehir - Göztepe
14 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 13 kilometre
Tamamlanma yılı: 2020
Bağcılar - Küçükçekmece
15 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece Metro Hattı (İBB)
Uzunluk: 9,7 kilometre
Tamamlanma yılı: 2020
Bakırköy - Kirazlı
16 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Bakırköy(İDO) - Kirazlı Metro Hattı (UBAK)
Uzunluk: 8,9 kilometre
Tamamlanma yılı: 2020
Halkalı - Arnavutköy - 3. Havalimanı
17 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Halkalı-Arnavutköy-3.Havalimanı Metro Hattı (UBAK)
Uzunluk: 27 kilometre
Tamamlanma yılı: 2022
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