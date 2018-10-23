İstanbul’da metro hatları ne zaman açılacak? Hangi hat ne zaman açılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her yere metro her yerde metro sloganı ile İstanbul’un ulaşım sorununu çözmek için gece gündüz çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Üsküdar - Çekmeköy hattının ikinci etabı da hizmete girmişti. Bu hattın açılmasıyla birlikte bundan sonra hangi hattın açılacağı ve hangi metro hattının ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. Peki hangi metro hattı ne zaman açılacak?

Gebze-Halkalı

1 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı (UBAK)

Uzunluk: 63 kilometre

Tamamlanma yılı: 2018 sonu

Mecidiyeköy - Kabataş

3 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı (2.Etap- İBB)

Uzunluk: 6,5 kilometre

Tamamlanma yılı: 2020

Sabiha Gökçen - Kaynarca

4 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Sabiha Gökçen-Kaynarca Merkez Metro Hattı (UBAK)

Uzunluk: 7,4 kilometre

Tamamlanma yılı: 2019

Gayrettepe - 3. Havalimanı

5 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Gayrettepe-3.Havalimanı Metro Hattı (UBAK)

Uzunluk: 37,5 kilometre

Tamamlanma yılı: 2019

Dudullu - Bostancı

6 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Dudullu-Bostancı Metro Hattı (1 ve 2. Etap İBB)

Uzunluk: 14,3 kilometre

Tamamlanma yılı: 2019

Başakşehir - Kayaşehir

7 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 6,2 kilometre

Tamamlanma yılı: 2019

Eminönü - Eyüpsultan

8 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay (İBB)

Uzunluk: 10,1 kilometre

Tamamlanma yılı: 2019

Rumeli Hisarüstü - Aşiyan

9 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı (İBB)

Uzunluk: 800 metre

Tamamlanma yılı: 2019

Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt

10 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 18,5 kilometre

Tamamlanma yılı: 2019

Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli

11 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 13 kilometre

Tamamlanma yılı: 2020

Kaynarca - Pendik - Tuzla

12 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 13 kilometre

Tamamlanma yılı: 2020

Sancaktepe - Sultanbeyli - Yenidoğan

13 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Sancaktepe-Sultanbeyli-Yenidoğan Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 17,8 kilometre

Tamamlanma yılı: 2020

Ümraniye - Ataşehir - Göztepe

14 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 13 kilometre

Tamamlanma yılı: 2020

Bağcılar - Küçükçekmece

15 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece Metro Hattı (İBB)

Uzunluk: 9,7 kilometre

Tamamlanma yılı: 2020

Bakırköy - Kirazlı

16 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Bakırköy(İDO) - Kirazlı Metro Hattı (UBAK)

Uzunluk: 8,9 kilometre

Tamamlanma yılı: 2020

Halkalı - Arnavutköy - 3. Havalimanı

17 / 31 Hangi metro hattı ne zaman açılacak? İşte detaylı İstanbul raylı sistem projeleri Hat: Halkalı-Arnavutköy-3.Havalimanı Metro Hattı (UBAK)

Uzunluk: 27 kilometre

Tamamlanma yılı: 2022