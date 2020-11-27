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Korona Virüs İstanbul'da manzara aynı! Ekrem’in ek sefer yapmama inadı, tabloyu ağırlaştırıyor
Korona Virüs

İstanbul'da manzara aynı! Ekrem’in ek sefer yapmama inadı, tabloyu ağırlaştırıyor

Ülke genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkı biçimde sürdürülürken, İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde toplu taşımada görülen yoğunluğun önüne geçilemiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:38:00 -
İstanbul'da manzara aynı! Ekrem’in ek sefer yapmama inadı, tabloyu ağırlaştırıyor

Uzmanların ek sefer çağrılarına ısrarla kulaklarını tıkayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun inadı ülke genelinde alınan tedbirleri de sekteye uğratıyor. Dün sabah saat 07.30'dan itibaren saat 08.30'a kadar yapılan toplu taşıma seferlerinde yine ayakta durmaya yer yoktu. Kirazlı-Yenikapı metrosunda balık istifi yolculuk yapılırken vagonlara binmek isteyenler kalabalık nedeniyle zorlandı. Metrobüslerde ise sabah saatlerinde sefer sayılarının az da olsa artırılması ve hareket saatlerinin kısaltılması nedeniyle yoğunluk kısmen de olsa azaldı. Bu da istenirse çözüm bulanabileceğini ancak çözüm için hareket geçilmediğini gözler önüne serdi.

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