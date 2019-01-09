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İstanbul'da Mali Şube operasyonu

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda şüphelilerden bazıları yakalandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 07:16
İstanbul'da Mali Şube operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılara ait adreslerde aramaların sürdüğü operasyonun içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 07:16
  1. gözaltı
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  3. operasyon
  4. polis
  5. şüpheliler

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