İstanbul'da "Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi" yapılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Büyükçekmece'de "Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi" yapılması planlanan alanın imar planlarını oy birliğiyle onayladı.

İBB Planlama Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Büyükçekmece ilçesi Türkoba Mahallesi 111 ada 8 ve 9 parsellerin bir kısmında, "Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi" yapılacağı belirtildi.

Bunun için meri planda rekreasyon (piknik ve eğlence) alanı olarak görülen üzerinde ağaçlar ve elektrik trafosu bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 9 bin 945 metrekarelik alanın imar planlarına "sosyal tesis alanı" olarak işlenmesinin talep edildiği belirtilen raporda, "8 ve 9 parsellerin bir kısımında kamu yararı uyarınca hayata geçirilmesi düşünülen 'Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi' projesinin uygulamasının önünün açılması amacıyla söz konusu alanın 'sosyal tesis alanı' olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği gerekmektedir. Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazlardan 111 ada 9 parsel sayılı taşınmazın, Türkiye Yeşilay Cemiyeti lehine, 'Türkiye Rehabilitasyon Projesi' yapılması amacıyla 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesisinin, Bakanlık makamının 13 Eylül 2018 ve 160565 sayılı olurları ile uygun bulunduğu belirtilerek, teklife yönelik Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nın olumlu görüşünün bulunduğu görülmektedir." denildi.

"Plan değişikliği onama sınırı içindeki sosyal tesis alanında çekme mesafeleri serbest olup, uygulamaya yönelik diğer yapılanma koşulları (blok etap şekilleri, kat yükseklikleri, yapı yüksekliği, çatı şeklinin formu kot altına alınacak noktalar) onaylanacak avan projesinde belirlemeye Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilidir." şeklinde plan notunun yer aldığı raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu olumlu bularak, İBB Meclisi'ne havale etti.

İBB Meclisi, "Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi"nin yapılacağı yerin imar planlarını oy birliğiyle kabul etti. Meclis, mevcutta piknik alanı görülen yeri, planlara "Sosyal Tesis Alanı" işleyerek, "Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi" yapılmasının önünü açtı.

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Şahan, madde bağımlılarına hizmet verecek bir merkezin kurulması için katkı sunan herkese teşekkür etti.

Şahan, "Belediyemiz ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokolle madde bağımlıları için bir merkez yapılacak. Büyükçekmece'deki yerde Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin yürüteceği Türkiye Rehabilitasyon Projesi kapsamında kurulacak merkezde madde bağımlılarına hizmet verilecek." dedi.